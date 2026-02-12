السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات

حريق داخل مدرسة



البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق اندلع داخل حجرة أنشطة بمدرسة خاصة بمدينة دمنهور، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بنشوب حريق داخل مدرسة خاصة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين اندلاع الحريق داخل حجرة أنشطة بالطابق الرابع، وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرته وإخماده قبل امتداده إلى باقي الفصول أو المعامل.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات النيابة العامة التحقيقات لكشف أسباب الحريق وملابساته.