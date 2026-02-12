قررت النيابة المختصة، اليوم الخميس، حبس متهم بإدارة نادي صحي واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للأداب بمنطقة العجوزة.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادي صحي بدون ترخيص واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص بإدارة نادي صحي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط المذكور وبصحبته 5 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية" وشخص، وبمواجهتهم لعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.