"كان هيغرق".. إصابة 5 عمال في انجراف أتوبيس على حافة ترعة بالسويس (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

11:04 م 11/02/2026
    موقع الحادث على الترعة
    الميني باص مائل بعد انجرفه للترعة

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 5 أشخاص في حادث انجراف "ميني باص" إلى حافة ترعة الإسماعيلية شمال محافظة السويس، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات إسعاف السويس قد تلقت بلاغًا بالحادث قرب كوبري عرابي على ترعة الإسماعيلية، فوجه مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف، 3 سيارات إسعاف من نقاط الارتكاز القريبة، وأبلغ الحماية المدنية التي دفعت بفريق إنقاذ بري للتعامل مع المركبة وفتح مجال لخروج الركاب.

وأفادت المعاينة أن الأتوبيس تابع إحدى الشركات وكان يستقله 5 عمال، وأثناء مرور السائق في منطقة ضيقة بجوار الترعة، حاول تفادي سيارة قادمة من الاتجاه المقابل، فانحرفت عجلة القيادة وكادت المركبة أن تقع في الترعة، لولا تمكن السائق من تعليق العجلات الخلفية، لتستقر الإطارات على حافة المياه.

نجح رجال الإنقاذ في فتح مجال للركاب وإخراجهم من الأتوبيس، وتسليمهم لفرق الإسعاف التي نقلتهم إلى المجمع الطبي، حيث خضعوا للفحص الطبي في قسم الطوارئ، وأكد مصدر طبي أن حالتهم مستقرة، مع إصابات خفيفة تتراوح بين كدمات وسحجات وجروح سطحية.

انجراف أتوبيس على حافة ترعة السويس

