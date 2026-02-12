إعلان

السودان: الحرب وصلت نهاياتها وتعليق عضويتنا في الاتحاد الإفريقي "معيب"

كتب : محمود الطوخي

09:59 ص 12/02/2026

وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم

قال وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، الخميس، إن الحرب في السودان وصلت نهاياتها، مشددا على أن التدخلات الخارجية هي التي تؤجج الصراع الحالي عبر التمويل والتسليح الأجنبي.

وأوضح سالم في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن قوات الدعم السريع تستغل موارد الذهب في الأراضي التي تحتلها بطريقة غير مشروعة.

وفي سياق منفصل، طالب سالم الاتحاد الإفريقي برفع تعليق عضوية السودان، معتبرا أن قرار التعليق "معيب" إذ اتُخذ دون إرسال بعثة لتقصي الحقائق.

وأكد وزير الخارجية السوداني، أن عودة السودان للاتحاد الإفريقي تمثل مكسبا لإفريقيا إذ إنه دولة مؤسسة، مشيرا إلى أن السودان "يحمي ظهر إفريقيا" من التهديدات، وفي مقدمتها التدخلات الأجنبية المسلحة في القارة.

في الوقت نفسه، عبّر سالم عن تقدير بلاده لمواقف الاتحاد الإفريقي الداعمة لوحدة السودان وسيادته، والوقوف ضد منطق تفتيته وتقسيمه.

