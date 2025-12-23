حبس شاب بقنا 6 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه لسب فتاة عبر فيس بوك

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة جنح الدائرة الثالثة، بمعاقبة شاب بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بسب فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، بدائرة مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد منتصر وباهي وزيري، وبحضور ريهام عياد وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار، وحسن عبده.

وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير من عام 2025، عندما تقدمت فتاة ببلاغ إلى قسم تكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت بمديرية أمن قنا، اتهمت فيه شابًا يُدعى «م» بسبّها وقذفها عبر تطبيق تواصل "فيس بوك"، ما تسبب لها في أضرار نفسية جسيمة.

وبفحص البلاغ، تبين وجود رسائل متبادلة تتضمن عبارات سب وقذف، مدعمة بصور ومحادثات مرسلة على رقم المجني عليها، بدائرة مركز قوص.

وعلى إثر ذلك، أُحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، والتي أصدرت حكمها غيابيًا بحبس المتهم 6 أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه، مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة.