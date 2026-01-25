إعلان

ضبط صيادين في واقعة صيد القرش الحوتي النادر.. وإحالتهم للجهات القانونية

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:25 م 25/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اصطياد القرش الحوتي
  • عرض 3 صورة
    الصيد الجائر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا-عبدالرحمن القرشي:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ضبط مجموعة من الصيادين المتورطين في واقعة صيد القرش الحوتي، أحد الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق الواقعة.

وقالت الوزيرة إن وزارة البيئة رصدت الفيديوهات المتداولة، التي أظهرت التعامل مع الكائن البحري بطريقة وحشية وغير إنسانية، وعلى الفور وجّهت بالتحقق العاجل من الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت أن الأجهزة التنفيذية المختصة بحماية السواحل وقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة نجحت في تحديد وضبط الصيادين المسؤولين عن الواقعة خلال الساعات الماضية، مؤكدة أنه جارٍ إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة بعد ثبوت تورطهم في اصطياد كائن بحري نادر ومهدد بالانقراض، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية.

وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار وزارة البيئة في اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي ممارسات تهدد الكائنات البحرية، داعية المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعاون والإبلاغ عن أي انتهاكات بيئية عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم 01222693333، دعمًا لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزير البيئة واقعة صيد القرش الحوتي الكائنات البحرية النادرة قنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قطعوا ديله بالمنشار".. القصة الكاملة لواقعة صيد قرش نادر بالبحر الأحمر
أخبار المحافظات

"قطعوا ديله بالمنشار".. القصة الكاملة لواقعة صيد قرش نادر بالبحر الأحمر
"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
أخبار مصر

"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
أخبار المحافظات

جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
أخبار مصر

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
منصة مصر العقارية.. بدء الحجز الإلكتروني لشقق جنة وسكن مصر وروضة العبور غدا
أخبار العقارات

منصة مصر العقارية.. بدء الحجز الإلكتروني لشقق جنة وسكن مصر وروضة العبور غدا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي