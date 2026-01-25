خلل في التروس.. غلق كوبري "أبو زعبل الجديد" 15 يومًا (صور)

قنا-عبدالرحمن القرشي:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ضبط مجموعة من الصيادين المتورطين في واقعة صيد القرش الحوتي، أحد الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق الواقعة.

وقالت الوزيرة إن وزارة البيئة رصدت الفيديوهات المتداولة، التي أظهرت التعامل مع الكائن البحري بطريقة وحشية وغير إنسانية، وعلى الفور وجّهت بالتحقق العاجل من الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت أن الأجهزة التنفيذية المختصة بحماية السواحل وقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة نجحت في تحديد وضبط الصيادين المسؤولين عن الواقعة خلال الساعات الماضية، مؤكدة أنه جارٍ إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة بعد ثبوت تورطهم في اصطياد كائن بحري نادر ومهدد بالانقراض، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية.

وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار وزارة البيئة في اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي ممارسات تهدد الكائنات البحرية، داعية المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعاون والإبلاغ عن أي انتهاكات بيئية عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم 01222693333، دعمًا لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.