تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الأعمال الجارية لتطوير ورصف شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور في المسافة الممتدة بدءًا من محور الفريق كمال عامر وحتى الطريق الدائري بطول 1.8 كم وبعرض 20 مترًا، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة أحد الشوارع الحيوية التي تخدم كثافات مرورية مرتفعة.

وشدد "النجار"، خلال جولته، على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة نظرًا لأهمية الشارع مع التأكيد على رفع كفاءة الإنارة العامة وتطوير الجزيرة الوسطى ورفع كابلات الكهرباء بها بما يسهم في تحسين مستوى الأمان المروري والمظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد محافظ الجيزة، على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية الطرق والهيئة العامة للتجميل، وحي بولاق الدكرور لرفع نواتج الرصف أولًا بأول، إلى جانب التنسيق بين جهات المرافق المختلفة أثناء تنفيذ الأعمال، بما يضمن عدم تعارضها وسرعة الانتهاء منها.

ووجه بتجميل الأسوار الواقعة على جانبي الطريق، ودراسة استغلال أحد الأراضي بالشكل الأمثل بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وخلق متنفس حضاري يخدم أهالي المنطقة.

وتفقد المحافظ، الموقع المقترح أسفل محور الفريق كمال عامر والمقرر تخصيصه لنقل الباعة الجائلين إليه، بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة مع مراعاة البعد الإنساني في توفير أماكن بديلة حضارية لممارسة النشاط.

وشملت الجولة، تفقد موقف سرفيس ناهيا أسفل محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى تفقد عدد من المواقع المقترحة لإقامة مواقف سرفيس جديدة بهدف القضاء على التكدسات المرورية وتنظيم حركة النقل بالمنطقة.

وتفقد امتداد شارع التحرير بحي بولاق الدكرور، موجهًا بدراسة تنفيذ رفع كفاءة الشارع باعتباره محورًا مروريًا هامًا يسهم في تخفيف الضغط المروري عن الشوارع المحيطة.