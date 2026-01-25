إزالة 122 حالة تعدٍ واسترداد 21 ألف متر من أملاك الدولة بقنا

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تنفيذ سلسلة من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي أسفرت عن إزالة 122 حالة تعدٍ بمساحات إجمالية تجاوزت 21 ألف متر مربع، بنطاق مركزي قنا والوقف، في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وأوضح محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، نجحت في إزالة 103 حالات تعدٍ بنطاق قرى (الجبلاو، أولاد عمرو، المحروسة، الأشراف، أبنود، ودندرة)، تنوعت ما بين بناء بدون ترخيص على أراضٍ زراعية وتعديات على أملاك الدولة بمساحة بلغت قرابة 15 ألف متر مربع، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينة، محمد عبد الحفيظ، محمد عز، وفراج الوحش، وبقيادة رؤساء القرى.

وفي سياق متصل، قاد محمد مغربي، نائب رئيس مدينة الوقف، حملة موسعة أسفرت عن إزالة 19 حالة تعدٍ على أملاك الدولة (ولاية الهيئة) بمساحة 6109.5 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة قيراطين، فضلًا عن تنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مخالف على مساحة 175 مترًا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وشدد محافظ قنا، على أن المحافظة تتعامل بكل حسم مع كافة أشكال التعديات، مؤكدًا صدور تعليمات واضحة لكافة رؤساء المراكز والمدن بالرصد الفوري للمخالفات عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل معها في المهد، مشيرًا إلى أن "هيبة الدولة" خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي محاولات لاستغلال الأراضي بصورة غير قانونية.