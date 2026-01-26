عاد لدفن أمه فلحق بها.. مصرع شاب في حادث مأساوي بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

خيمت حالة من الحزن العميق على أهالي قرية الياسينية بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، اليوم الاثنين، عقب مصرع الشاب "ياسر. ع" في حادث انقلاب سيارة ملاكي، ليلحق بوالدته التي وافتها المنية قبل أقل من أسبوعين، في مأساة إنسانية مؤلمة هزت أرجاء القرية واتشحت بسببها المنازل بالسواد.

مأساة مزدوجة

لقي الشاب مصرعه متأثرًا بجراحه إثر انقلاب سيارته الملاكي بالقرب من كمين الشعانية بدائرة مركز نجع حمادي، حيث جرى نقل الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ليفارق الحياة بعد أيام معدودة من عودته إلى أرض الوطن.

وكشف أهالي القرية تفاصيل القصة المأساوية، موضحين أن الفقيد كان يعمل في إحدى الدول العربية، وعاد على عجل إلى قريته فور تلقيه نبأ وفاة والدته للمشاركة في تشييع جثمانها ودفنها، إلا أن القدر لم يمهله طويلًا، ليعود محمولًا على الأكتاف ويلحق بوالدته بعد نحو أسبوعين فقط من رحيلها.

سيرة طيبة

ونعى الأهالي الشاب الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان يتمتع بسيرة طيبة وحسن الخلق بين الجميع، ومعروفًا بحبه للخير ومساعدة الآخرين، مما تسبب في صدمة كبيرة وحالة من الذهول والحزن الشديد بين أسرته وأصدقائه وجيرانه الذين لم يجف دمعهم على الأم حتى ودعوا الابن.