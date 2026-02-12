كشف محمد بلال رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن حجم الأزمة المالية التي يمر بها النادي السكندري خلال الفترة الحالية.

وقال بلال في تصريحات تلفزيونية إنه فور توليه رئاسة النادي تفاجأ بوجود مديونية ضخمة وصلت إلى نحو 700 مليون جنيه، الأمر الذي وضع النادي في مأزق مالي كبير.

وأوضح أن مجلس الإدارة أصبح أمام تحدٍ صعب يتمثل في ضرورة العمل على سداد هذه الديون بالتوازي مع توفير مستحقات اللاعبين في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى الإنفاق على الأنشطة الرياضية الأخرى داخل النادي.

وأضاف رئيس سموحة أن النادي يتمتع بطابع مؤسسي ولا يرتبط بإدارة فرد واحد، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً خلال اجتماعه الأخير بضرورة إنشاء شركة لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.