ترامب يحصد جائزة "بطل الفحم النظيف الجميل"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حدود الولايات المتحدة أصبحت في الوقت الحالي آمنة تمامًا، وذلك لأول مرة في تاريخها.

وتعهد ترامب، خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض اليوم الخميس، بالتزام إدارته بدعم الطاقة المولدة من الفحم، مشيرًا إلى أنه وافق على 70 ترخيصًا لمناجم الفحم خلال فترة رئاسته.

وأوضح أنه وجه وزارة الطاقة الأمريكية إلى تخصيص تمويل لمحطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم في ولايات فرجينيا الغربية وأوهايو وكارولاينا الشمالية وكنتاكي، بهدف ضمان استمرار تشغيلها.

وأضاف ترامب: "سأوقع أمرًا تنفيذيًا يوجه البنتاجون لشراء الكهرباء من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، في خطوة لدعم القطاع".

وخلال الفعالية، منح نادي واشنطن للفحم ترامب جائزة "البطل بلا منازع للفحم النظيف الجميل"، تقديرًا لجهوده في دعم صناعة الفحم، وهي أحدث جائزة ضمن سلسلة جوائز صممت خصيصًا لجذب الرئيس، وفقًا لموقع "cnn" الأمريكي.

وبعد تسلمه الجائزة، قال ترامب أمام حشد من قادة صناعة الفحم: "لم يكن لديكم صديق أفضل مني في المكتب البيضاوي".