تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عبد المنعم سعيد: استمرار مدبولي ميزة لاستكمال الملفات المفتوحة

أكد الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد أن نجاح التغيير الحكومي مرهون بالقدرة على تحديد الغايات الوطنية بوضوح، معتبراً أن القضية الأساسية ليست في هوية المسؤولين الجدد بقدر ما هي في طبيعة الأهداف التي تضعها الدولة نصب أعينها للمستقبل

أحمد موسى: ما يثار عن وجود تعيينات جديدة بديوان رئاسة الجمهورية شائعات

نفي الإعلامي أحمد موسى الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول وجود تغييرات أو تعيينات جديدة داخل ديوان رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الشائعات

خالد أبو بكر يكشف سبب تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية

المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن مراسم حلف اليمين الدستورية للتشكيل الوزاري الجديد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح الباب أمام مرحلة عمل مفصلية تتطلب أداءً استثنائياً في كافة قطاعات الدولة.

متحدث الحكومة: مدبولي بحث مع نائبه للشئون الاقتصادية تحسين مستوى دخل المواطنين

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً موسعاً مع نائبه ووزير المالية، لمتابعة ملف التعاون المشترك مع صندوق النقد الدولي، والوقوف على آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تمضي فيه الدولة حالياً، والمستهدف إتمامه بحلول نهاية العام الجاري.

خالد عكاشة: عودة وزارة الإعلام تسهم في تحسين التواصل بين الحكومة والشارع

ثمن العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، الجهود التي بذلها الوزراء المغادرون لمناصبهم في التشكيل الوزاري الأخير، مؤكداً أن المرحلة الماضية شهدت عطاءً كبيراً من كفاءات وطنية أدت مهامها بمسؤولية واقتدار