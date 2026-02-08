هل انخفاض أسعار الذهب فرصة شراء أم مقدمة لهبوط أكبر؟.. الشعبة توضح

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الذهب المحلي مرتبط بشكل كامل بالمتغيرات العالمية، حيث ينعكس أي تحرك في الأسعار دوليًا على الأسعار المحلية فورًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "شهدنا مؤخرًا مستويات قياسية مرتفعة جدًا تبعها انخفاض سريع وعدم استقرار بسبب المضاربات، مما يؤكد حساسية السوق للتقلبات العالمية".

وأشار ميلاد إلى أن الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمن ومخزن للقيمة، قائلًا: "مقومات الذهب لا تزال قوية، والبنوك المركزية تحتفظ به في خزائنها خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية التي تؤثر على الأسواق".

وأضاف أن الانخفاض النسبي الحالي لا يعني فقدان الذهب لقيمته الجوهرية، مؤكدًا أن كل المؤشرات تشير إلى إمكانية عودة الصعود مرة أخرى.

وحذر رئيس الشعبة العامة للذهب من مخاطر المضاربة قصيرة الأجل، ناصحًا المواطنين بعدم التعامل مع الذهب كوسيلة للربح السريع، قائلًا: "الشراء قبل الارتفاع ثم البيع خلال أيام يحمل مخاطر كبيرة، وقد يؤدي إلى خسائر فادحة".

وشدد على أن الوظيفة الأصلية للذهب هي الإدخار طويل المدى، موضحًا: "الذهب وسيلة للحفاظ على القيمة الشرائية للأموال وتحقيق مكاسب على المدى البعيد، وليس للمضاربة والمخاطرة".