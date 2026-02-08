بحضور سفراء أوروبا.. إيران تحتفل بعيدها الوطني في القاهرة

رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب

كتب وتصوير- هاني رجب

نظم مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مصر، اليوم الأحد، حفلاً بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

وأكد رئيس مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السفير الدكتور مجتبى فردوسي بور، أن الحفل شهد حضورا كثيفا، لأول مرة من سفراء الاتحاد الأوروبي ودول آسيا وأفريقيا، إلى جانب مساعد وزير الخارجية المصري، مشيدًا عمق العلاقات المصرية- الإيرانية.

وشارك في الحفل السفير عمرو حمزة، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، والسفير محمد عاطف، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، والسفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق ومدير المجلس المصري للشؤون الخارجية.

كما حضر عدد من السفراء، من بينهم سفراء بنغلاديش، كوبا، إندونيسيا، سريلانكا، تركيا، تايلاند، صربيا، أرمينيا، كمبوديا، باكستان، الجزائر، النرويج، رواندا، ونائب سفير طاجيكستان، ونائب سفير المملكة العربية السعودية السفير خالد الشمري، ونائب سفير سلطنة عُمان.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة المصرية والإعلاميين، منهم النائب السابق والكاتب الصحفي أسامة شرشر، والصحفي أحمد حسن، والصحفي عبد الحي مختار، والأستاذ حمدي عبد الجليل، نائب رئيس حزب المستقلين الجدد.