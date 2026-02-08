مالها الفرخة المجمدة.. أديب: فليربح التاجر ولكن ليس على دم المواطن

ثمن الإعلامي عمرو أديب بداية التدخل الحكومي لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين فريسة للتجار الجشعين.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "كان كل أملي ألا نترك الناس في إيد التجار الجشعين، ولو كان هناك دور للحكومة فهو دور رقم واحد: مش هسيبك في إيد الجشعين".

وأضاف أديب: "دوري كدولة أنظم الأسواق بالعدل، ما بقولش التاجر لا يربح.. فليربح التاجر، ولكن ليس على دم المواطن".

وأشار إلى الارتفاع غير المبرر في الأسعار، قائلًا: "زيادة 50% أو 60% في أسبوعين ده ولد ذهب.. حتى أصحاب المهنة نفسهم اعترفوا أن ما يحدث طمع وهو شيء ضد المواطن".

وكشف عن تحرك حكومي عاجل، قائلًا: "اليوم بدأ التدخل.. وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر قعدوا معًا وحطوا خطة لتقليل الأسعار".

وأشار إلى ارتفاع أسعار الفراخ إلى 120 جنيهًا والبانيه إلى 220 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا الوضع "غير مقبول ولا أحد في الدولة أو الوزارة يوافق عليه".

ودعا أديب المواطنين لمتابعة المعركة بين الدولة والتجار، قائلًا: "اجلس وهات الفشار بتاعك.. شوف الدولة تقدر تهز السعر ده ولا لا، وكل يوم هجيلك وأقولك النتيجة كام النهاردة".

ووجه رسالة قوية للتجار قبيل رمضان: "لو بتكسب بالعقل والمعقول، أهلاً بك.. لكن اللي افترى على المواطن لا".