"عاد إلى بيته".. إنبي يعلن لمصراوي التعاقد مع كهربا

كتب : مصراوي

07:09 م 08/02/2026

محمود كهربا

كتب- محمد خيري:
أعلن أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، إتمام التعاقد مع محمود عبد المنعم «كهربا» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم الخط الهجومي للفريق.

وأوضح الشريعي في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن الاتفاق تم مساء السبت، حيث وقّع اللاعب على عقود انضمامه رسميًا بحضور وكيل أعماله، مؤكدًا أن عودة كهربا لإنبي تمثل عودة إلى «بيته».

وأضاف: "كهربا لا يحتاج لعقود كي يعود لمنزله، الجميع كان يتوقع انتقاله لأحد أندية الدوري المصري، لكنه فضّل العودة لإنبي، وسيكون سعيدًا بهذه الخطوة".

وكانت آخر تجارب كهربا الاحترافية مع نادي القادسية الكويتي، بعدما سبق له اللعب لأندية الأهلي والزمالك، إلى جانب إنبي الذي شهد انطلاقته الكروية منذ مراحل الناشئين وحتى الفريق الأول.

انبي كهربا

