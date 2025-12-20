محافظ قنا يشدد على ازدواج الطرق ووضع "النيوجيرسي" على حافة الترع

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا اجتماعا موسعا مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري ومنطقة تعمير قنا بجهاز تعمير جنوب الصعيد لبحث سبل تعزيز إجراءات التأمين واستئناف الأعمال بطريق قنا الأقصر الزراعي ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات رصف طريق قفط القصير وازدواج طريق الصحراوي الغربي قنا الأقصر وذلك في إطار دعم منظومة السلامة المرورية وتسريع معدلات الإنجاز بالمشروعات الحيوية

جاء الاجتماع بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة ومسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري وجهاز التعمير وممثلي إدارات المرور والري والكهرباء والطرق والنقل وعدد من القيادات التنفيذية حيث تم استعراض التحديات القائمة وآليات التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة

وخلال الاجتماع أكد محافظ قنا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز عوامل الأمان بطريق قنا الأقصر الزراعي مكلفا مديرية الري بإعداد خريطة تفصيلية للأماكن المستهدفة بأعمال التطهير خاصة بالقطاع الممتد من كمين البياضية حتى كرم عمران بطول 10 كيلومترات بما يسهم في تحسين كفاءة الطريق والحد من المخاطر

كما وجه إدارة المرور بتكثيف الحملات الدورية على جميع المواقف وإجراء الفحص الفني الشامل للمركبات لا سيما ما يتعلق بإطارات السيارات والفرامل إلى جانب إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات للسائقين مع إعداد حصر شامل للحوادث التي شهدها الطريق وتحليل أسبابها للوصول إلى حلول وقائية فعالة

وفي السياق ذاته كلف المحافظ مجلس مدينة قنا بحصر الأماكن التي تحتاج إلى أعمدة إنارة بطريق قنا الأقصر الزراعي بالتنسيق مع قطاع الكهرباء مع دراسة تركيب كاميرات مراقبة على الطريق بالتعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالمتابعة الدورية والتدخل الميداني الفوري لأي ملاحظات يتم رصدها

كما شدد الدكتور خالد عبد الحليم على سرعة قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ العلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة مع وضع كتل النيوجرسى الخرسانية على حافة الترع واستكمال أعمال الرصف وفق إطار زمني واقعي مع العمل على ازدواج الطريق بما يحقق السيولة المرورية ويرفع مستوى الأمان لمستخدميه

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لطريق قفط- القصير بطول 180 كيلومترا يقع منها 90 كيلومترا داخل النطاق الجغرافي لمحافظة قنا حيث تم الانتهاء من تنفيذ 57 كيلومترا فيما يجري استكمال الأعمال المتبقية بطول 33 كيلومترا وفق الخطة الزمنية المعتمدة كما وجه بتنسيق الجهود مع محافظة البحر الأحمر لاستكمال رصف الطريق

وفي ختام الاجتماع استعرض محافظ قنا الموقف التنفيذي لازدواج طريق الصحراوي الغربي قنا الأقصر البالغ طوله 50 كيلومترا وعرضه 11 مترا حيث تم الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بطول الطريق بالكامل والانتهاء من 30 كيلومترا من الطبقة السطحية النهائية مع استكمال الأعمال المتبقية بطول 20 كيلومترا مؤكدا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية وتطبيق عناصر السلامة المرورية لتحقيق أعلى معدلات الأمان.