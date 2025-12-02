أمطار وصقيع.. نوة قاسم تضرب سواحل الإسكندرية -صور

ضربت سواحل الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن "قاسم" أعنف نوات الشتاء

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، لهطول أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع بدء نوة قاسم.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، اليوم، بين 21 درجة مئوية للعظمى، و19 درجة مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 10 كيلو متر/ الساعة، فيما ارتفعت الرطوبة لتسجل 67%.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، يصاحب نوة "قاسم" رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام، إذ تعد أحد أكثر نوات الشتاء ضراوة.

كانت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعلنت، أمس، رفع درجة الاستعداد والطوارئ استعدادًا لموجة الأمطار المتوقعة وسوء الأحوال الجوية، تزامنًا مع بدء نوة "قاسم".

وأشارت إلى نشر سيارات الشفط والمعدات والبدالات في الشوارع والمناطق الساخنة المتوقع تراكم الأمطار بها، ووقف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين، فضلًا عن استمرار أعمال تطهير شنايش ومطابق تصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب البيارات.

وأضافت شركة الصرف الصحي أن خطة الطوارئ تشمل متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، وتواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة، وكافة القيادات المعنية لحل أي مشكلة، والاستجابة لبلاغات المواطنين.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار.