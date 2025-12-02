إعلان

أمطار وصقيع.. نوة قاسم تضرب سواحل الإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:20 ص 02/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أمطار قاسم لم تؤثر على حركة المرور بالإسكندرية (2)
  • عرض 12 صورة
    شوارع الإسكندرية اليوم بعد هطول أمطار قاسم (1)
  • عرض 12 صورة
    نشر سيارات الصرف الصحي لمواجهة نوة قاسم (1)
  • عرض 12 صورة
    شوارع الإسكندرية اليوم بعد هطول أمطار قاسم (3)
  • عرض 12 صورة
    نشر سيارات الصرف الصحي لمواجهة نوة قاسم (3)
  • عرض 12 صورة
    شوارع الإسكندرية اليوم بعد هطول أمطار قاسم (2)
  • عرض 12 صورة
    نشر سيارات الصرف الصحي لمواجهة نوة قاسم (2)
  • عرض 12 صورة
    هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية (1)
  • عرض 12 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (1)
  • عرض 12 صورة
    هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية (2)
  • عرض 12 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، لهطول أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع بدء نوة قاسم.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، اليوم، بين 21 درجة مئوية للعظمى، و19 درجة مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 10 كيلو متر/ الساعة، فيما ارتفعت الرطوبة لتسجل 67%.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، يصاحب نوة "قاسم" رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام، إذ تعد أحد أكثر نوات الشتاء ضراوة.

كانت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعلنت، أمس، رفع درجة الاستعداد والطوارئ استعدادًا لموجة الأمطار المتوقعة وسوء الأحوال الجوية، تزامنًا مع بدء نوة "قاسم".

وأشارت إلى نشر سيارات الشفط والمعدات والبدالات في الشوارع والمناطق الساخنة المتوقع تراكم الأمطار بها، ووقف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين، فضلًا عن استمرار أعمال تطهير شنايش ومطابق تصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب البيارات.

وأضافت شركة الصرف الصحي أن خطة الطوارئ تشمل متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، وتواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة، وكافة القيادات المعنية لحل أي مشكلة، والاستجابة لبلاغات المواطنين.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نوة قاسم سواحل الإسكندرية الإسكندرية أمطار درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
أمطار وصقيع.. نوة قاسم تضرب سواحل الإسكندرية -صور
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026
شاهد مجانًا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب