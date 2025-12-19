وزارة الداخلية تُنظم ندوة حول مواجهة الأزمات والكوارث

نظّم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان "الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث"، بحضور ممثلين عن مختلف فئات المجتمع والجهات الحكومية.

وناقشت الندوة الجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مع التركيز على دور وزارة الداخلية وتكاملها مع الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة كوحدة واحدة لخدمة المواطنين.

وتطرقت الجلسات إلى دور اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، وخطة عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فضلاً عن دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في دعم صناع القرار، وأهمية الرسائل الإعلامية في توجيه الرأي العام للتعامل الأمثل مع الأزمات.

وعُرض على هامش الندوة فيلم تسجيلي يُبرز جهود وزارة الداخلية وأجهزة الدولة في إدارة الأزمات والكوارث، وسط إشادة واسعة من الحضور.

واختتمت التوصيات بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، ووضع خطط مسبقة لمواجهة السيناريوهات المختلفة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الكوادر البشرية، مع التأكيد على دور الإعلام في توعية المواطنين أثناء الأزمات.

اقرأ أيضًا

الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات 7 دوائر ملغاة من المرحلة الأولى بالجيزة

الوطنية للانتخابات: استبعاد نتيجة لجنتين في الأهرام والعمرانية دون التأثير على باقي النتائج

جولة إعادة للجميع.. ننشر نتيجة 3 دوائر ملغاة بانتخابات النواب في أسيوط