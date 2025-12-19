بعد 5 عمليات قيصرية.. نجاح ولادة طبيعية استثنائية لسيدة بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن إنجاز طبي استثنائي في مستشفى بني مزار، تمثل في ولادة طبيعية آمنة لسيدة تبلغ من العمر 42 عامًا، رغم تاريخها الطبي الذي يشمل خمس عمليات قيصرية سابقة.

وأوضحت المديرية في بيان، اليوم الجمعة، أن المستشفى استقبلت الحالة في مرحلة مخاض متقدم مع اكتمال اتساع عنق الرحم، ما شكل تحديًا طبيًا بالغ الدقة. وعلى الفور، قام الفريق الطبي بتقييم الحالة بشكل شامل، مع تجهيز غرفة العمليات للتدخل الجراحي الفوري حال حدوث أي طارئ.

وبناءً على المعطيات الطبية واستعداد جسم الأم، اتُخذ القرار بدعم الولادة الطبيعية بدلًا من اللجوء إلى الجراحة. وأسفرت الجهود الطبية عن إتمام الولادة بنجاح تام، دون أي مضاعفات للأم أو المولود.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ أُجري فحص دقيق للتأكد من سلامة الرحم وعدم وجود أي تهتكات ناتجة عن العمليات القيصرية السابقة، مع إبقاء الحالة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لمدة 24 ساعة، قبل أن تغادر المستشفى وهي بصحة مستقرة.

وأكدت إدارة مستشفى بني مزار المركزي أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم لكفاءة الأطقم الطبية والتمريضية، وجاهزية المستشفى للتعامل مع أخطر الحالات الطارئة، مشيدة بروح العمل الجماعي والالتزام المهني الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الطبي والإنساني.

ويُذكر أن وزارة الصحة المصرية حذرت في السنوات الأخيرة من مخاطر الولادة القيصرية إلا في الحالات الضرورية، فيما تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة الولادات القيصرية من 10% عام 2000 إلى 72% حاليًا.