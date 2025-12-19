كتب- أحمد الجندي:

استقبل الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبناني، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقصر بعبدا، خلال زيارته للبنان على رأس وفد رفيع المستوى، لمناقشة وبحث سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بنقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأخيه الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، مؤكداً موقف مصر الثابت والداعم لاستقرار لبنان وسيادته ووحدة مؤسساته، والاستعداد لمساندة الدولة اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي كرسالة دعم سياسي للدولة اللبنانية الشقيقة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للبنان بكل النجاح والتقدم والرقي، وأكد دعم مختلف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى استمرار الجهود من الجانبين المصري واللبناني لتفعيل ما تم التوصل إليه خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

كما أكد رئيس الوزراء دعم مصر الكامل لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، والمطالبة بوقف الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية وبالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وذلك بما يسهم في تمكين الجيش والمؤسسات الوطنية اللبنانية من تطبيق القرار 1701 وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مع التأكيد على دعم مصر لجهود الدولة اللبنانية في تثبيت الأمن وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، ورفض أي تهديد لاستقرار لبنان.

وأعرب رئيس الوزراء عن الارتياح للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر ولبنان والزخم الذي تشهده على المستويات المختلفة الرئاسية والوزارية، وكذا انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين بالقاهرة مطلع الشهر الماضي، والتي تمخض عنها توقيع نحو 15 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات حيوية، والتطلع إلى مواصلة هذا النسق المتنامي من التنسيق واستمرار متابعة مسارات التعاون المتفق عليها.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجهود الرئيس العماد جوزاف عون في تعزيز أوجه الاستقرار الداخلي والعمل على إعادة تفعيل المؤسسات، والتشجيع على مواصلة الحوار الوطني وتغليب المصلحة العليا للبنان، مؤكداً رغبة مصر في توسيع أوجه التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري، وتفعيل الآليات المشتركة لدعم التنمية.

وأعلن رئيس الوزراء استعداد الشركات المصرية للمشاركة في جهود إعادة إعمار لبنان خصوصًا في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والصحة، مجدداً الإشارة إلى التزام مصر بدعم لبنان في ملف الغاز والكهرباء، وبحث تطوير التعاون في الطاقة المتجددة.

ومن جانبه، رحب رئيس الجمهورية اللبناني، الرئيس العماد جوزاف عون، بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد رفيع المستوى المرافق له، مطالبا بنقل تحياته لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معربا عن تقديره للدعم المصري للبنان، مؤكدًا أن لبنان تعول على مصر في دعمها وأنها لا تشك في الدعم المصري.

وأعرب رئيس الجمهورية اللبناني عن تقديره لحرص الرئيس السيسي على أمن لبنان واستقراره وتقدمه.

وأكد الرئيس العماد جوزاف عون، أهمية العمل على تفعيل ما يتم مناقشته من ملفات خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية، وكذا ما يتم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين، معربًا عن تطلعه لإحلال الأمن والسلام في لبنان والمنطقة ككل

اقرأ أيضاً:

توقعات الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المسيطرة

بعد تحديثها.. قائمة مرشحي انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين 2026

شريان جديد على النيل.. 15 صورة لمحور الفشن ببني سويف