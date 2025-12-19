يبدأ الأحد المقبل.. الأرصاد تكشف توقعات طقس شتاء 2025

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا حول مناخ فصل الشتاء لعام 2025 على جمهورية مصر العربية، موضحة أهم التغيرات الجوية المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، والتي تبدأ يوم الأحد 21 ديسمبر 2025.

وأوضحت الهيئة، أن شتاء 2025 يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خصوصًا خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في معظم الأوقات، ما يزيد الإحساس بالبرودة على المواطنين.

وأشارت إلى أنه تتهيأ الفرصة أحيانًا لتكوّن شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية وحركة المرور في الصباح الباكر.

وأكدت الهيئة على أنه في بعض الفترات تتأثر البلاد بامتداد منخفضات جوية على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أو مصحوبة ببَرَد على السواحل الشمالية، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بينما تبقى معظم مناطق وسط وجنوب الصعيد جافة مع فرص محدودة لسقوط الأمطار.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أنه يتأثر الطقس بامتداد المرتفع السيبيري البارد، ما يؤدي إلى موجات شديدة البرودة قد تسبب تكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر من قبل المزارعين، كما تشير التنبؤات الفصلية للهيئة إلى أن معدلات سقوط الأمطار ودرجات الحرارة على مناطق شمال البلاد خلال شتاء 2025 ستكون حول أعلى من المعدلات المناخية المعتادة، مما يتيح الفرصة لاتخاذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة.

وأكدت الهيئة أنها ستصدر التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة قبل حدوثها بوقت كافٍ لضمان سلامة المواطنين ومتابعة التغيرات الجوية أولًا بأول.

