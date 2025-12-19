قنا - عبد الرحمن القرشي:

خيّم الحزن على الوسط الطبي بمحافظة قنا، عقب وفاة الطبيب أبو الحسن رجب، متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش طائش أثناء مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات بمركز دشنا، وذلك بعد شهر ونصف من محاولات العلاج والرعاية الطبية المكثفة.

وببالغ الحزن والأسى، نعت نقابة أطباء قنا الطبيب الراحل، واصفة إياه بـ"شهيد الواجب الإنساني"، مؤكدة أنه وافته المنية صباح الجمعة 19 ديسمبر 2025، بعد صراع طويل مع الإصابة التي تعرض لها خلال أداء رسالته في خدمة المرضى والمحتاجين.

وأشارت النقابة إلى أن الفقيد جسّد أسمى معاني التضحية والإخلاص، حيث كان يؤدي عمله الإنساني في مناطق تحتاج إلى دعم صحي مكثف، قبل أن تصيبه رصاصة طائشة نتيجة مشاجرة مسلحة مجاورة للقافلة. ورغم نقله إلى القاهرة ومحاولات إنقاذه التي استمرت لأكثر من شهر، تدهورت حالته الصحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالإصابة.

وأكدت النقابة أن مجلسها كان حاضرًا ومساندًا للطبيب منذ لحظة إصابته وحتى وفاته، مشددة على أن ذكراه ستظل خالدة بين زملائه ومرضاه لما قدمه من عطاء وتفانٍ في العمل الطبي.

وفي تطور لافت، طالب عدد من الأطباء وزملاء الفقيد بفتح تحقيق عاجل حول آليات تنظيم القوافل الطبية داخل المناطق الخطرة، وضرورة وضع ضوابط فنية واضحة قبل إرسال الفرق الطبية، لضمان سلامة الأطباء والتمريض والمتطوعين وعدم تعريضهم لمخاطر قد تهدد حياتهم أثناء أداء واجبهم الإنساني.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بإصابة الطبيب بطلق خرطوش طائش أثناء مشاركته في القافلة، وتم نقله للعلاج قبل أن يتوفى متأثرًا بإصابته.