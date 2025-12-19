طالب ينهي حياته داخل منزله بالعمرانية.. ووالدته: "أنا السبب"

واقعة إنسانية مؤلمة شهدتها منطقة العمرانية غرب الجيزة، أقدم طالب بالمرحلة الإعدادية على إنهاء حياته شنقًا داخل شقة أسرته؛ لمروره بأزمة نفسية.

قوات الشرطة عثرت على جثاة الطالب داخل غرفته يتدلى من حبل مربوط بجنش السقف كما لوحظ وجود آثار إصابات وحروق متفرقة على وجهه وجسده، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ملابسات الحادث.

وبسؤال والدته "مخرجة" أفادت أن ابنها كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، وانقطع عن الدراسة، نتيجة رغبته المستمرة في الإقامة مع جدته وهو الطلب الذي قوبل بالرفض، ما تسبب في توتر شديد داخل الأسرة.

وأضافت الأم، خلال أقوالها، أن آثار الحروق الموجودة بجسد نجلها ناتجة عن قيامها بتأديبه، بعد استيلائه على مبالغ مالية منها وتحويلها إلى جدته، مؤكدة أنها لم تتوقع أن تنتهي الخلافات الأسرية بهذه النهاية المأساوية.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

