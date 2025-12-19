لم يتحمل عامل توصيل طلبات عشريني ضياع "حب عمره"، واجه رفض أسرته لارتباطه بها بطريقة مأساوية، تخلص من حياته داخل غرفته في مشهد مأساوي هز منطقة الهرم غرب الجيزة.

مأمور قسم الهرم تلقى بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة تبين أن الشاب قام بربط حبل بجنش السقف داخل غرفته، ما أدى إلى وفاته.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى يعمل عامل دليفري، وكان يعاني خلال الفترة الأخيرة من ضغوط نفسية حادة، بسبب رفض والده إتمام زواجه من فتاة كان يرغب في الارتباط بها، الأمر الذي تسبب في توتر شديد داخل الأسرة، وانعكس سلبًا على حالته النفسية.

وبسؤال أفراد أسرته، أكدوا أن الشاب دخل في حالة من الحزن والانطواء خلال الأيام السابقة على الواقعة، دون توقع أن تنتهي الأزمة بهذه النهاية المأساوية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة، وقررت استكمال التحريات للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

