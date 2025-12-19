حررت مذيعة بإحدى القنوات محضرًا ضد تيك توكر اتهمتها بالتعدي عليها داخل مقر القناة، عقب خلاف نشب أثناء التحضير لتسجيل إحدى الحلقات.

وبحسب ما جاء في المحضر، أفادت المذيعة أن التيك توكر حضرت في وقت سابق من الشهر الجاري لتسجيل حلقة تلفزيونية، إلا أن إدارة القناة رفضت ظهورها على الشاشة، بسبب ما وُصفته بسلوكها غير اللائق داخل الاستوديو.

حسب رواية المذيعة، قرار المنع أثار حالة من الغضب، سرعان ما تطورت إلى مشادة كلامية حادة، قبل أن تتهم التيك توكر بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب.

الجهات المختصة بدأت في فحص البلاغ، والاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة، للوقوف على ملابسات الخلاف، والتحقق من تفاصيل الاتهامات.

