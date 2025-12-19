إعلان

"خناقة" داخل قناة فضائية تنتهي بمحضر في القسم

كتب : محمد شعبان

11:46 ص 19/12/2025

مديرية أمن الجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حررت مذيعة بإحدى القنوات محضرًا ضد تيك توكر اتهمتها بالتعدي عليها داخل مقر القناة، عقب خلاف نشب أثناء التحضير لتسجيل إحدى الحلقات.

وبحسب ما جاء في المحضر، أفادت المذيعة أن التيك توكر حضرت في وقت سابق من الشهر الجاري لتسجيل حلقة تلفزيونية، إلا أن إدارة القناة رفضت ظهورها على الشاشة، بسبب ما وُصفته بسلوكها غير اللائق داخل الاستوديو.

حسب رواية المذيعة، قرار المنع أثار حالة من الغضب، سرعان ما تطورت إلى مشادة كلامية حادة، قبل أن تتهم التيك توكر بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب.

الجهات المختصة بدأت في فحص البلاغ، والاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة، للوقوف على ملابسات الخلاف، والتحقق من تفاصيل الاتهامات.

اقرأ أيضًا

الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات 7 دوائر ملغاة من المرحلة الأولى بالجيزة

الوطنية للانتخابات: استبعاد نتيجة لجنتين في الأهرام والعمرانية دون التأثير على باقي النتائج

جولة إعادة للجميع.. ننشر نتيجة 3 دوائر ملغاة بانتخابات النواب في أسيوط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بلاغ مذيعة تيك توكر حلقة محضر الجيزة أكتوبر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم| 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. والأرصاد تحذر المواطنين
- سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة