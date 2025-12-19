نتيجة الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب في طوخ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025، عقب الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع النتائج الواردة من اللجان الفرعية المنتشرة بنطاق الدائرة.

وكشفت اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بلغ 442 ألفًا و622 ناخبًا، فيما أدلى 93 ألفًا و171 ناخبًا بأصواتهم خلال جولة الإعادة، بنسبة مشاركة بلغت نحو 21%.

وسجلت الأصوات الباطلة 6 آلاف و348 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 86 ألفًا و823 صوتًا.

نتائج المرشحين على المقاعد الفردية:

وجاء ترتيب المرشحين وفقًا لعدد الأصوات كالتالي:

مصطفى النفيلي (حزب مستقبل وطن): 66,597 صوتًا

هاني الزهيري (حزب حماة الوطن): 20,412 صوتًا

ياسر قدح (مستقل): 44,643 صوتًا

يسري أحمد محمود: 41,994 صوتًا

وبذلك يتقدم كل من: مصطفى النفيلي وياسر قدح للفوز بمقعدي الدائرة الثانية بمحافظة القليوبية في انتخابات مجلس النواب 2025.