المنيا تنظم الملتقى التوظيف الخامس فى أبو قرقاص السبت القادم

أعلنت مديرية العمل بالمنيا، عن تنظيم ملتقى التوظيف الخامس «Job Hub 5»، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري، بمقر جمعية الشبان المسيحية بمركز أبوقرقاص، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وذلك تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ويهدف الملتقى إلى تقديم حزمة متكاملة من فرص العمل الحقيقية، إلى جانب برامج تدريب مجانية، ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة، في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم بسوق العمل.

وفي السياق، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تضع ملف تمكين الشباب وتحقيق الاستقرار المهني لهم على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن ملتقيات التوظيف تمثل نموذجًا حيًا لتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة شباب المحافظة، وبناء إنسان قادر على المنافسة في سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل، ودعم أصحاب الأفكار المبتكرة ليكونوا رواد أعمال ناجحين يسهمون في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل المحافظة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، أن الملتقى يُنفذ بالتنسيق مع عدد من الجهات الشريكة، من بينها: مبادرة بصمة شباب مصر، مطرانية أبوقرقاص، مؤسسة حياة كريمة، جهاز تنمية المشروعات، النقابات، ومؤسسة إمام وإيجي كوبت، وبمشاركة واسعة من 40 منشأة من شركات القطاع الخاص.

وأضافت أن الملتقى يستهدف توفير 4000 فرصة عمل متنوعة لخريجي المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، في عدد من القطاعات المختلفة، إلى جانب إتاحة 5000 فرصة تدريبية مجانية للشباب في مجالات ريادة الأعمال وإقامة المشروعات، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل ورفع كفاءتهم المهنية، فضلًا عن دعم وتمويل مشروعات صغيرة لعدد 2000 مستفيد في إطار دعم وتمكين الشباب اقتصاديًا.

كما يشمل الملتقى تنظيم معرض «أيادي مصر» للمنتجات الحرفية والتراثية لتسويق منتجات الشباب والحرفيين.

وتدعو محافظة المنيا جميع الشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل، أو الالتحاق ببرامج تدريبية، أو بدء مشروعاتهم الخاصة، إلى المشاركة في فعاليات الملتقى والاستفادة من الخدمات المتنوعة المقدمة، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة وتحقيق الاستقرار المهني والاقتصادي لشباب المحافظة.