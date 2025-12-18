أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، حوار مفتوح مع الشباب العربى والمصرى المشارك بالجلسة الختامية للمنتدى العربى الأفريقى الرابع عشر للشباب ، والذى يأتى ضمن الفوج الثانى لبرنامج " قطار الشباب - أعرف بلدك " وتنظمة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، والإتحاد العربى للشباب والبيئة ، ويقام المنتدى بالمدينة الشبابية بأسوان تحت عنوان " دورة الخبير البيئى الدكتور مجدى علام مؤسس الإتحاد " ، وذلك بحضور الدكتور ممدوح رشوان أمين عام الإتحاد العربى للشباب والبيئة ، والدكتور إسلام الشامى عضو الإدارة المركزية للبيئة والشباب ، وزياد يس القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

و رحب الدكتور إسماعيل كمال، بالشباب العربى والمصرى لزيارتهم لعروس المشاتى ، عاصمة الشباب الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وذلك فى إطار فعاليات منتدى الشباب العربي ليجسد رؤية الدولة المصرية في بناء وعي الشباب وتعزيز الانتماء الوطني والتكامل العربى.

وقال محافظ أسوان،: إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن الشباب هم شركاء التنمية وصناع المستقبل ، وأن أفكاركم ومقترحاتكم تمثل ركيزة أساسية فى صياغة رؤيتنا المستقبلية للمحافظة وتعزيز جهود التنمية، ومن هذا المنطلق نرحب بكل تساؤل أو فكرة أو مبادرة أو مقترح يساهم فى دعم مسيرة التنمية والبناء ، وتمنى المحافظ إقامة طيبة وأوقات سعيدة على ضفاف نهر النيل الخالد، وأن تستمتعوا بما تزخر به أسوان من معابد عريقة ، و مزارات تاريخية ، وتراث حضاري فريد يعكس عظمة التاريخ وعمق الهوية المصرية.

وفى ختام اللقاء، تم إهداء درع الاتحاد العربى للشباب والبيئة، ودرع جامعة العبور لمحافظ أسوان تقديراً على دعمه للجهود والأنشطة الشبابية، فيما حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع أبنائه الشباب والوفود المشاركة تعبيراً عن ترحيب المحافظة بهم.

الجدير بالذكر بأن المنتدى العربى الأفريقى الرابع عشر للشباب يضم 300 شاب وفتاة من 11 دولة عربية، إلى جانب مشاركة علمية وأكاديمية متميزة لنحو 12 جامعة مصرية وعربية، وقاموا بزيارات ميدانية لأبرز المعالم السياحية والأثرية والحضارية بأسوان لترسيخ الوعى بالتراث المصرى ودعم السياحة الثقافية وتعريف المشاركين بتنوع المقومات السياحية التى تتمتع بها أرض الكنانة ، وشهدت فعاليات اللقاء تقديم فقرات فنية لفرق الفنون بمديرية الشباب والرياضة .