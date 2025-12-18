بين بريق النجومية الذي أضاءه فيلم "اللي بالي بالك" وبين دخان الصمت الذي خيّم على شقتها بالإسكندرية، انطفأت شمعة الفنانة نيفين مندور، رحلت "فيحاء" التي أضحكت الملايين، لكنها رحلت باكية في عزلتها، بعدما حاصرها المرض لسنوات، وأبى القدر إلا أن يضع فصلاً ختامياً موجعاً لحياة فنانة لم تنصفها الأيام، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في صراع صامت مع الدخان والمرض.

لم ترحل الفنانة نيفين مندور فجأة، بل انسحبت من الحياة خطوةً خطوة، بعد سنوات طويلة من الألم الصامت، والخذلان، والوحدة، عاشت سنوات قاسية بعيدًا عن الأضواء، حملت فيها ما لا يُحتمل من الأوجاع النفسية والإنسانية، بعدما تحولت الشهرة المفاجئة إلى عبء ثقيل، ووجدت نفسها في مواجهة أزمات لم تكن مستعدة لها.

سنوات من الغياب والخذلان

بعد النجاح اللافت الذي حققته عام 2013، واجهت نيفين أزمات قانونية متلاحقة، أبعدتها قسرًا عن الساحة الفنية، لتدخل في دوامة طويلة من العزلة والضغوط، زادها ألمًا مرض والدتها ثم وفاتها، وهي الصدمة التي كسرت ما تبقى من روحها، وجعلت التمثيل أمرًا مؤجلًا أمام واجب الابنة التي لم تترك والدتها لحظة.

كانت نيفين تتحدث بصدق نادر عن تلك المرحلة، مؤكدة أن اختيارها الابتعاد لم يكن هروبًا من الفن، بل خوفًا من الحياة نفسها، وخشية من تكرار الصدمات، خاصة بعد أن أغلقت الأسرة الباب أمام عودتها مجددًا.

أيامها الأخيرة مرض وصمت

قبل وفاتها بأيام قليلة، كانت نيفين قد أجرت عملية جراحية، وتعاني من صعوبة في الحركة، تقضي معظم وقتها داخل غرفتها، حتى جاء صباح الأمس حاملاً النهاية المأساوية، حريق محدود اشتعل في مواد بلاستيكية داخل الشقة، لم يلتهم المكان، لكنه أطلق دخانًا كثيفًا كان كافيًا لخنق أنفاسها.

تقرير الحماية المدنية كشف أن سبب الحريق كان سقوط سيجار من يدها أثناء غفوتها على السرير، ما أدى إلى اشتعال المرتبة واختناقها بالدخان، دون أن تمتد النيران لبقية الشقة، حاول الجيران إنقاذها بعد استغاثة زوجها، لكن الوقت كان قد تأخر، وأسلمت نيفين روحها بهدوء، بعيدًا عن الأضواء التي عرفتها يومًا، وقريبة من الألم الذي رافقها طويلًا.

رحيل بلا ضجيج ووداع حزين

رحلت نيفين مندور عن عمر 53 عامًا، دون ضجيج أو صخب، تاركة خلفها حكاية إنسانية موجعة لفنانة لم تهزمها الشهرة، بل أنهكتها قسوة الحياة. وبينما يستعد محبوها لتشييع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة، تبقى قصتها شاهدًا على الوجه الآخر للنجومية، حيث لا تُقاس المعاناة بعدد الأدوار، بل بعمق الجراح التي لا يراها أحد.

