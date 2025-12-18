جامعة الإسكندرية تستضيف لجنة مصر للتميز الحكومي

إقبال كثيف أمام لجان الإسماعيلية في إعادة انتخابات النواب

إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية بجنوب سيناء مع بداية فترة الظهيرة

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أعضاء لجنة جائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك في إطار أعمال التقييم والتحكيم لجائزة جامعة الإسكندرية للتميز الداخلي في نسختها الأولى لعام 2025.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا السابق وعضو لجنة التحكيم، والدكتور محمد أنور، رئيس فريق الجائزة الداخلية بجامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد صديق، مدير التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي.

وأشار قنصوه، إلى حرص الجامعة على ترسيخ منظومة التميز داخل جميع إداراتها ومنشآتها، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الجامعة لديها عددًا من مراكز التميز التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لمنسوبي الجامعة والمجتمع المحيط، إلى جانب تبني أفضل ممارسات التميز المؤسسي.

ولفت إلى أن الجامعة تولى اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية وفق معايير الاستدامة، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري والاستفادة من الكفاءات المتميزة التي تزخر بها الجامعة، فضلًا عن التوسع في البرامج والدرجات العلمية المزدوجة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية.

تناول اللقاء مناقشة شاملة لنتائج عملية التقييم، بدءًا من برامج تدريب سفراء التميز والمقيمين الداخليين، مرورًا بأعداد طلبات الترشح التي بلغت 18 كلية، ومراحل التقييم والزيارات الميدانية، وصولًا إلى عرض النتائج النهائية والتوصيات الختامية التي تهدف إلى دعم جهود التطوير وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي داخل جامعة الإسكندرية.