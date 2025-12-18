إقبال كثيف أمام لجان الإسماعيلية في إعادة انتخابات النواب

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية، خلال اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، توافدًا ملحوظًا من السيدات والشباب منذ الساعات الأولى لفتح أبواب الاقتراع، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل مديرية أمن الإسماعيلية.

ومن جانبه، تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت داخل جمهورية مصر العربية أمس الأربعاء وتستمر حتى اليوم الخميس.

واطمأن المحافظ على فتح جميع اللجان الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا استمرار عملها حتى التاسعة مساءً، وهو موعد غلق صناديق الاقتراع وإسدال الستار على جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، والعميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأكد المحافظ على تقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لتيسير مشاركة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، وتذليل أي معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بأداء واجباتها على الوجه الأكمل، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أنه تم توفير كراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم في الوصول إلى مقار اللجان الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والأزهر الشريف.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية قامت بتجهيز 168 مركزًا انتخابيًا، و182 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تضم 152 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، و3 مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد، ومكتب صحة واحد.

ويبلغ عدد اللجان العامة 3 لجان عامة، تستقبل نحو 1,009,660 ناخبًا، موزعين على مراكز المحافظة السبعة، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وتُعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية من عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ نصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية 8 مقاعد، موزعة على النحو التالي:

مقاعد القائمة: 3 مقاعد

مقاعد الفردي: 5 مقاعد موزعة على 3 دوائر

وتُجرى انتخابات الإعادة في الدوائر الانتخابية الثلاث بالمحافظة على 3 مقاعد فردية، بواقع مقعد واحد لكل دائرة.