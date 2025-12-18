إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية بجنوب سيناء مع بداية فترة الظهيرة

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة طور سيناء توافدًا ملحوظًا من المواطنين مع بداية فترة الظهيرة، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية.

واصطف الناخبون أمام اللجان في أجواء من النظام والسيولة، مؤكدين حرصهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالدائرة الثانية، التي تضم مدن رأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، والطور، مشيرين إلى أن اللجان ستشهد إقبالًا كثيفًا خلال الساعات المقبلة، خاصة مع انتهاء الموظفين من أعمالهم، حرصًا منهم على المشاركة دون الحاجة إلى الخروج مرة أخرى.

وكانت اللجان قد شهدت خلال الساعات الماضية توافدًا ضعيفًا من المواطنين، وسط حالة من الهدوء والاستقرار في محيط المقار الانتخابية.

وفتحت اللجان الانتخابية بالدائرة الثانية بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الخميس، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا. وانتظم العمل داخل اللجان الفرعية، حيث قام القضاة المشرفون على العملية الانتخابية بإثبات إجراءات فتح اللجان في محاضر رسمية، والتأكد من سلامة صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة في التصويت، قبل السماح للناخبين بالدخول.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء داخل 10 لجان انتخابية بالدائرة الثانية، موزعة على النحو التالي:

مدينة طور سيناء: لجنة عامة واحدة و5 لجان فرعية، بإجمالي 39,956 ناخبًا وناخبة.

مدينة رأس سدر: لجنتان فرعيتان، بإجمالي 16,421 ناخبًا وناخبة.

مدينة أبو زنيمة: لجنة فرعية واحدة، بإجمالي 6,135 ناخبًا وناخبة.

مدينة أبو رديس: لجنة فرعية واحدة، بإجمالي 5,420 ناخبًا وناخبة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية 67,932 ناخبًا وناخبة.