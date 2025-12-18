بالصور- غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لجولة إعادة النواب بكفر الشيخ



المنيا- جمال محمد:

حالة من الحزن الشديد خيمت على أهالي حي غرب مدينة المنيا، وذلك عقب انهيار منزل مكون من 4 طوابق بشكل مفاجئ، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجار البحث عن ضحايا بعدما تردد وجود شخص أو 2 أسفل الأنقاض ولم يتأكد بعد.

كشف جلال محمد، أحد شهود العيان، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل انهيار المنزل، إذ قال: "إن الأهالي سمعوا صوتًا يُشبه صوت الانفجار، وتبين أن شرفة المنزل سقطة أولا من الطابق الثالث على سيارة ملاكي متوقفة وأصابت قائدها، وعقب خروج من السيارة بلحظات خرجت سيدة من المنزل بشكل سريع وبعدها بثواني معدودة انهار المنزل كاملا مٌحدثًا صوت كصوت الزلزال".

أضاف شاهد العيان لـ"مصراوي"، أن المنزل ليس آيل للسقوط، وشهد منذ 3 أيام استقبال جهاز عروسة قبل زفافها، لكن بعض الأقاويل ترجع انهيار المنزل نتيجة بناء طابق رابع منذ عدة أشهر.

كانت مدينة المنيا شهدت مساء أمس الأربعاء، انهيار منزل مكون من 4 طوابق في حي طه السبع.

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، قام بتفقد موقع انهيار المنزل، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين، إذ تم نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى، وإصابة شخص آخر بكدمات ولم يتم نقله.

وأكدت المحافظة في بيان رسمي، أنه لم ترصد فرق الإنقاذ حتى الآن وقوع وفيات، فيما وجه المحافظ بتقديم أوجه الدعم للمصابين والإزالة الفورية لمخلفات الانهيار لعودة حركة الشارع إلى طبيعتها.