بسبب ساندوتش.. مصرع شخص على يد عامل في مطعم بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي شخص مصرعه على يد عامل في مطعم فول وفلافل بعد مشاجرة كلامية بينهما بشارع عبدالسلام عارف بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بسبب طلب المجني عليه "سلطة إضافية" على ساندوتشه.

وتعود البداية إلى تلقي اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من بعض الأهالي بنشوب مشاجرة داخل مطعم لبيع الفول والفلافل ووجود متوفي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "إبراهيم محمد إبراهيم"، ومقيم مساكن العبور، نتيجة طعنة نافذة في القلب بسكين.

وأظهرت التحريات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه وعامل داخل المطعم بسبب طلب المجني عليه "سلطة زيادة"، وتطورت المشاجرة حتى استل العامل، ويدعى "إسلام ر. ال"، سكينًا وطعن المجني عليه في القلب ما أدى إلى وفاته.

وتمكنت قوة من ضباط المباحث بقيادة المقدم دكتور عبدالحميد الشوري، رئيس المباحث، من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.

وجرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.