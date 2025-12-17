جنوب سيناء تُغلق لجان انتخابات النواب دون مخالفات في اليوم الأول (فيديو

السويس - حسام الدين أحمد:

أغلق رؤساء اللجان الفرعية لجولة الإعادة في السويس صناديق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأوقف رؤساء اللجان عملية التصويت مع دقات الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بعد التأكد من عدم وجود أي ناخبين مدرجين بالكشوف أمام مقرات مراكز الاقتراع.

ووجه القضاة رؤساء اللجان الفرعية ورجال الشرطة المكلفين بتأمين اللجان بغلق أبواب المقرات بعد انتهاء المدة المحددة للاقتراع، حيث يبلغ عدد اللجان 41 لجنة فرعية.

وتضم دائرة السويس 505 آلاف ناخب لهم حق التصويت، ويتنافس 18 مرشحًا على مقعدين فرديين بالدائرة، حيث توافد الناخبون على 41 مركزًا انتخابيًا للإدلاء بأصواتهم خلال اليومين.

وتجرى جولة الإعادة على مقعد فردي واحد في السويس، يتنافس عليه مرشحان، أحدهما مستقل والآخر حزبي.