السيطرة على حريق في عقار تحت الإنشاء بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالسويس على حريق نشب داخل عقار تحت الإنشاء بحي الأربعين، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا من أهالي شارع الباسل يفيد بنشوب حريق أعلى عقار تحت الإنشاء بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الباسل.

وعلى الفور، وجّه مدير الحماية المدنية 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع الحريق باستخدام الأجهزة الحديثة والفوم المعالج لكسر مثلث الاشتعال، نظرًا لضيق الشارع الكائن به العقار.

وأفادت المعاينة أن العقار مكوّن من 5 طوابق، وأن السلم المؤدي إلى الدور الخامس عبارة عن سلم خشبي، ما أدى إلى اشتعال النيران به بشكل طولي، وظهور الحريق على هذا النحو.

وأسفر الحريق عن احتراق السلم الخشبي وباب إحدى الشقق تحت التشطيب، دون حدوث تلفيات أخرى، وتمت السيطرة على النيران بالكامل قبل امتدادها لباقي أجزاء العقار.