صحة المنيا: 1.2 مليون سيدة استفدن من خدمات تنظيم الأسرة خلال 11 شهراً

قال الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إن مديرية الشؤون الصحية حققت خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2025 إنجازات قياسية في ملف تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، عكست حجم الجهد المبذول للارتقاء بجودة الخدمات وتوسيع مظلة المستفيدات على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واستراتيجية الدولة للارتقاء بالصحة السكانية.

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد السيدات اللاتي استفدن من خدمات تنظيم الأسرة بلغ 1,283,563 سيدة، من بينهن ما يقرب من 140 ألف سيدة تلقين الخدمة للمرة الأولى، بما يؤكد نجاح المديرية في الوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع وتعزيز ثقافة التخطيط الأسري الآمن، وأن المديرية أولت اهتمامًا خاصًا بالوسائل الفعالة وطويلة المفعول، حيث تم تقديمها لأكثر من 59 ألف سيدة، شملت 36,090 حالة تركيب لولب و23,300 حالة تركيب كبسولات.

وأشار عمر إلى أن فرق تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة نجحت في الوصول إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ 1,817 قافلة طبية استفادت منها أكثر من 31 ألف سيدة، إلى جانب تنفيذ 6 قوافل ضمن مبادرة «حياة كريمة – أيامنا أحلى» قدمت خدماتها لنحو 17,067 سيدة، بما يعكس عدالة توزيع الخدمة ووصولها لكل مواطن.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن التوعية وبناء القدرات كانا محورًا أساسيًا في خطة العمل، حيث تم تنفيذ حملتين قوميتين استفادت منهما 38,445 سيدة، وتنظيم 1,404 ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إلى جانب الدور الحيوي للرائدات الريفيات اللاتي نفذن أكثر من 1.2 مليون زيارة منزلية للتوعية المباشرة.

كما جرى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للأطباء وهيئات التمريض والرائدات، شملت التدريب على تركيب الكبسولات واستخدام أجهزة السونار، لضمان تقديم خدمة آمنة وذات جودة عالية، وبلغ معدل الإنجاب الكلي 3.3، ومعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة 35.6، مع تجاوز مساهمة الوسائل قصيرة المفعول للمستهدف بنسبة 107.5%، وبلوغ مساهمة الوسائل طويلة المفعول 80% من المستهدف.