توافد الناخبين على لجان الخصوص في جولة إعادة انتخابات النواب بالقليوبية

حصل موقع "مصراوي" على مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى التي أعقبت الحادث المروري المروع الذي شهده طريق كورنيش الإسكندرية فجر اليوم الأربعاء، بمنطقة الشاطبي، إثر انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها على رمال الشاطئ، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين.

بدأت الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية (قسم شرطة باب شرقي) إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام مبنى إدارة جامعة الإسكندرية بمنطقة الشاطبي، في اتجاه المنشية.

وكشفت المعاينة الأولية وتحريات ضباط المباحث عن تفاصيل صادمة؛ حيث تبين أن قائد سيارة ملاكي فقد السيطرة على عجلة القيادة بسبب "السرعة الزائدة"، مما أدى لصعود السيارة فوق الرصيف واصطدامها بأحد الأشخاص الجالسين على سور الكورنيش، قبل أن "تطير في الهواء" وتسقط أسفل الكورنيش على رمال شاطئ البحر وتتحطم تماماً.

أسماء الضحايا والمصابين

ووفقاً للكشف الطبي الذي حصل عليه "مصراوي"، فقد أسفر الحادث عن مصرع رؤوف أسامة، 20 سنة، وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة كوم الدكة، وإصابة مينا علاء كامل، 22 سنة، بكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم.

وأصيب مصطفى أحمد مصطفى، 19 سنة، كدمات وسحجات بعموم الجسم، وعمر محمد سلامة 19 سنة، بكدمات بعموم الجسم، ونقل إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم انتشال المصابين من داخل حطام السيارة التي تصاعدت منها الأدخنة نتيجة قوة الارتطام، ونُقلوا إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري" ومستشفى خاص لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم بواقعة قسم شرطة باب شرقي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعاينة موقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

"العربية طارت في البحر".. قتيل و3 مصابين إثر حادث بكورنيش الإسكندرية- فيديو وصور

سقطت على شط البحر.. 15 صورة لحادث طريق كورنيش الإسكندرية المروع

باستخدام ونش.. لحظة رفع سيارة حادث كورنيش الإسكندرية- صور

"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور