إعلان

بالصور- بدء إصلاح واجهات المنازل المتضررة من حادث القطار بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:35 م 16/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أعمال الإصلاح
  • عرض 8 صورة
    عمال المقاولون العرب
  • عرض 8 صورة
    جانب من أعمال الإصلاح
  • عرض 8 صورة
    إصلاح واجهات المنازل
  • عرض 8 صورة
    إصلاح المنازل المتضررة
  • عرض 8 صورة
    إصلاح واجهات المنازل المتضررة
  • عرض 8 صورة
    إصلاح المنازل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت محافظة القليوبية، بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، في أعمال إصلاح وبناء واجهات المنازل المتضررة نتيجة حادث القطار الذي وقع أمس بمدينة طوخ، وذلك بعد الانتهاء من رفع الحاويات (الكونتنرات) التي تسببت في التلفيات.

وشملت الأعمال إصلاح كافة الأضرار التي لحقت بواجهات المباني وإعادة تأهيلها وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، وإعادة الوضع إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمنازل من قبل لجنة الهندسة لسلامة المنشآت بالمدينة.

وجاء ذلك في إطار حرص المحافظة على التخفيف من معاناة الأهالي المتضررين والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الإنجاز وعدم تأثير أعمال الإصلاح على الحركة اليومية بالمنطقة.

اقرأ أيضًا:

محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع في طوخ- صور

سقوط كونتنرات من قطار يُلحق أضرارًا بعدد من المنازل في طوخ (صور)

الأجهزة المعنية تُواصل رفع الكونتنرات المتساقطة من قطار طوخ- صور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصلاح واجهات المنازل حادث القطار القليوبية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة.. لهذا السبب
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل لـ3 أسباب
ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر