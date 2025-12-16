بالصور- بدء إصلاح واجهات المنازل المتضررة من حادث القطار بالقليوبية

بدأت محافظة القليوبية، بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، في أعمال إصلاح وبناء واجهات المنازل المتضررة نتيجة حادث القطار الذي وقع أمس بمدينة طوخ، وذلك بعد الانتهاء من رفع الحاويات (الكونتنرات) التي تسببت في التلفيات.

وشملت الأعمال إصلاح كافة الأضرار التي لحقت بواجهات المباني وإعادة تأهيلها وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، وإعادة الوضع إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمنازل من قبل لجنة الهندسة لسلامة المنشآت بالمدينة.

وجاء ذلك في إطار حرص المحافظة على التخفيف من معاناة الأهالي المتضررين والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الإنجاز وعدم تأثير أعمال الإصلاح على الحركة اليومية بالمنطقة.

