وزير التعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس في إدفو

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، 6 مدارس بإدارة إدفو التعليمية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والوقوف على مستوى الإنضباط وانتظام العملية التعليمية.

وتضمنت الجولة التفقدية زيارة مدرسة القنادلة الابتدائية المشتركة، ومدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية، ومدرسة إدفو الحديثة الإبتدائية، ومدرسة إدفو الثانوية بنين، ومدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات، ومدرسة إدفو الثانوية بنين.

وقام الوزير محمد عبد اللطيف واللواء دكتور إسماعيل كمال بمتابعة سير اليوم الدراسي داخل فصول مختلف المدارس، والاطلاع على نسب حضور الطلاب، وكراسات الحصة والواجبات المدرسية، وآليات تنفيذ التقييمات الأسبوعية، فضلاً عن الوقوف على مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، والتأكد من التزام المدارس بتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

وخلال زيارة مدرسة إدفو الثانوية بنين، تفقد الوزير والمحافظ عددًا من الفصول الدراسية، كما أجرى السيد الوزير محمد عبد اللطيف حوارًا مفتوحًا مع طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا ما يوفره هذا النظام من فرص امتحانية متعددة، ومسارات تعليمية متنوعة تؤهل الطلاب بشكل أفضل للالتحاق بالتعليم الجامعي.

وأشاد الوزير بحالة الإنضباط وانتظام العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة، والجهود المبذولة لضبط سير العام الدراسي، معرباً عن تقديره لجهود المحافظة في تطوير العملية التعليمية.

ومن جانبه، ثمّن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود السيد وزير التربية والتعليم فى دعم وتطوير المنظومة التعليمية، مؤكداً أن هذه الجهود إنعكست بشكل إيجابى على مستوى الأداء داخل المدارس ، مؤكداً حرص المحافظة على توفير كافة الإمكانيات، وبذل أقصى الجهود الممكنة للارتقاء بالعملية التعليمية، وتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب لزيادة التحصيل الدراسى.