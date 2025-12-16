إعلان

6 نعوش.. تشييع ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو في قنا - صور

كتب : عبدالرحمن القرشي

02:02 م 16/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    انقاذ المصابين والضحايا
  • عرض 8 صورة
    انتشال جثتين و ٤ مصابين
  • عرض 8 صورة
    قرية الجبلاو تتشح بالسواد
  • عرض 8 صورة
    ضحايا حادث انقلاب ميكروباص
  • عرض 8 صورة
    جانب من تفقد الحادث
  • عرض 8 صورة
    6 نعوش ضحايا ترعة الجبلاو
  • عرض 8 صورة
    انتشال جثتين ومصابين أربعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شيع أهالي قرية الجبلاو التابعة لمحافظة قنا، 6 نعوش لضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الكلابية بطريق "قنا- الأقصر" الزراعي عقب تصريح النيابة العامة بالدفن.

وانتقل موكب الجنائز من مشرحة مستشفى قنا الجامعي إلى مقابر قرية الشيخ ركاب بالجبلاو، عبر سيارة نقل، وسط حالة من الحزن والحسرة على المصاب الأليم.

من جانبهم، كشف أهالي الضحايا لـ"مصراوي"، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث، موضحين أن الضحية الكبرى كانت تعاني من آلام حادة في المعدة، فطلبت من جارتها وقريبتها مرافقتها إلى طبيب باطنة بقرية البياضية. ولم تكن الرحلة مقتصرة عليهم فقط، بل اصطحبتا طفلين: رضيع يبلغ عامين ونصف، وطفلة في الحادية عشرة من عمرها.

وأضاف الأهالي: "بعد انتهاء الكشف الطبي، حاولوا العودة إلى قرية الشيخ ركاب، لكن لم تتوفر وسيلة مواصلات داخلية، فاضطروا لاستقلال ميكروباص من الطريق السريع، إذ خرجوا من عيادة الطبيب، ولم يعلموا أنهم يسيرون نحو قدر مكتو نهايته الغرق في ترعة الكلابية".

وطالب أهالي الضحايا، الجهات المعنية بسرعة إضاءة طريق قنا – الأقصر الزراعي، مؤكدين أن الحوادث الليلية أصبحت تتكرر بشكل مفزع، فضلًا عن ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع ازدواج الطريق، الذي بدأ منذ عامين ثم تعثر دون أسباب واضحة، على حد قولهم.

وعقب الحادث، انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى موقع انقلاب الميكروباص بمنطقة الشوينة بقرية الجبلاو، لمتابعة الموقف ميدانيًا والإشراف على أعمال الإنقاذ، حيث جرى انتشال الجثامين ورفع آثار الحادث، مع التأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة في موقع الواقعة.

أسماء الضحايا :

أسفر الحادث عن مصرع: ياسين خالد عبدالرازق ياسين، 23 عامًا، سائق، وأدهم يحيى أحمد محمود، 16 عامًا، مساعد السائق، مقيمان بمدينة العمال، وصباح محمد أحمد جاد الله، 49 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمدينة العمال، ونعمة محمد الأسمر، 31 عامًا، مقيمة بقرية الجبلاو، ورضوى عبدالباسط محمد إبراهيم، 11 عامًا، وحمزة محمد عبدالوهاب، عامان ونصف

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

حزن داخل مستشفى قنا.. أهالي 6 ضحايا حادث ميكروباص الجبلاو ينتظرون تسلم الجثامين- صور

6 جثث.. القصة الكاملة لانقلاب ميكروباص داخل ترعة في قنا- صور وفيديو

ننشر أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص داخل ترعة الكلابية بقنا- فيديو وصور

توجيهات عاجلة من محافظ قنا بشأن حادث انقلاب ميكروباص في ترعة- صور

حصيلة نهائية.. انتشال 6 جثث في حادث انقلاب ميكروباص قنا- صور

انتشال جثتين وإنقاذ 4 مصابين إثر انقلاب ميكروباص داخل ترعة في قنا- صور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الجبلاو قنا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة.. لهذا السبب
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
قابضة ضخمة ومستقبل الذهب.. ساويرس يكشف توقعاته لـ2026: على الحكومة التخارج
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر