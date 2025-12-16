6 نعوش.. تشييع ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو في قنا - صور

شيع أهالي قرية الجبلاو التابعة لمحافظة قنا، 6 نعوش لضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الكلابية بطريق "قنا- الأقصر" الزراعي عقب تصريح النيابة العامة بالدفن.

وانتقل موكب الجنائز من مشرحة مستشفى قنا الجامعي إلى مقابر قرية الشيخ ركاب بالجبلاو، عبر سيارة نقل، وسط حالة من الحزن والحسرة على المصاب الأليم.

من جانبهم، كشف أهالي الضحايا لـ"مصراوي"، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث، موضحين أن الضحية الكبرى كانت تعاني من آلام حادة في المعدة، فطلبت من جارتها وقريبتها مرافقتها إلى طبيب باطنة بقرية البياضية. ولم تكن الرحلة مقتصرة عليهم فقط، بل اصطحبتا طفلين: رضيع يبلغ عامين ونصف، وطفلة في الحادية عشرة من عمرها.

وأضاف الأهالي: "بعد انتهاء الكشف الطبي، حاولوا العودة إلى قرية الشيخ ركاب، لكن لم تتوفر وسيلة مواصلات داخلية، فاضطروا لاستقلال ميكروباص من الطريق السريع، إذ خرجوا من عيادة الطبيب، ولم يعلموا أنهم يسيرون نحو قدر مكتو نهايته الغرق في ترعة الكلابية".

وطالب أهالي الضحايا، الجهات المعنية بسرعة إضاءة طريق قنا – الأقصر الزراعي، مؤكدين أن الحوادث الليلية أصبحت تتكرر بشكل مفزع، فضلًا عن ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع ازدواج الطريق، الذي بدأ منذ عامين ثم تعثر دون أسباب واضحة، على حد قولهم.

وعقب الحادث، انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى موقع انقلاب الميكروباص بمنطقة الشوينة بقرية الجبلاو، لمتابعة الموقف ميدانيًا والإشراف على أعمال الإنقاذ، حيث جرى انتشال الجثامين ورفع آثار الحادث، مع التأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة في موقع الواقعة.

أسماء الضحايا :

أسفر الحادث عن مصرع: ياسين خالد عبدالرازق ياسين، 23 عامًا، سائق، وأدهم يحيى أحمد محمود، 16 عامًا، مساعد السائق، مقيمان بمدينة العمال، وصباح محمد أحمد جاد الله، 49 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمدينة العمال، ونعمة محمد الأسمر، 31 عامًا، مقيمة بقرية الجبلاو، ورضوى عبدالباسط محمد إبراهيم، 11 عامًا، وحمزة محمد عبدالوهاب، عامان ونصف

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

