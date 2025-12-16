إعلان

فرض إتاوة على السيارات.. القبض على سايس بدون ترخيص بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

03:39 م 16/12/2025

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخص بمزاولة مهنة منادي سيارات وفرض تحصيل مبلغ مالي منه نظير انتظار سيارته دون وجه حق، بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه منادي سيارات بدون ترخيص، وله معلومات جنائية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

القبض على سايس بدون ترخيص سايس يفرض إتاوة على السيارات وزارة الداخلية شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية

