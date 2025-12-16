فرض إتاوة على السيارات.. القبض على سايس بدون ترخيص بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخص بمزاولة مهنة منادي سيارات وفرض تحصيل مبلغ مالي منه نظير انتظار سيارته دون وجه حق، بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه منادي سيارات بدون ترخيص، وله معلومات جنائية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.