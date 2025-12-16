إعلان

"الفلوس ليكي وربطة الثوم كمان".. محافظ الأقصر يستجيب لطلب بائعة في السوق

كتب : محمد محروس

02:08 م 16/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ الأقصر يستجيب لطلب بائعة في السوق (4)
  • عرض 4 صورة
    محافظ الأقصر يستجيب لطلب بائعة في السوق (2)
  • عرض 4 صورة
    محافظ الأقصر يستجيب لطلب بائعة في السوق (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت فعاليات افتتاح "سوق اليوم الواحد" بمنطقة شرق السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، مشهد إنساني لافت، بعدما استوقفت سيدة تعمل بائعة ثوم محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة.

وخلال الجولة، نادت السيدة على المحافظ محاولة عرض ما تحمله من بضاعة بسيطة، ليبادرها المحافظ برد ودي قائلاً: "أنا موجود يا حاجة.. اتفضلي"، وأوضحت السيدة أنها حضرت إلى السوق لبيع "ربطة ثوم" كمصدر رزق لها.

وتعامل محافظ الأقصر مع الموقف بروح أبوية، حيث قرر شراء الربطة منها ودفع ثمنها، قبل أن يفاجئها برفض استلامها، قائلاً بابتسامة: "الفلوس ليكي وربطة الثوم كمان"، في لفتة إنسانية تركت أثرًا طيبًا لدى الحضور وأعادت التأكيد على أهمية البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الأقصر بائعة في السوق الأقصر سوق اليوم الواحد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة.. لهذا السبب
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
قابضة ضخمة ومستقبل الذهب.. ساويرس يكشف توقعاته لـ2026: على الحكومة التخارج
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر