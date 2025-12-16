شهدت فعاليات افتتاح "سوق اليوم الواحد" بمنطقة شرق السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، مشهد إنساني لافت، بعدما استوقفت سيدة تعمل بائعة ثوم محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة.

وخلال الجولة، نادت السيدة على المحافظ محاولة عرض ما تحمله من بضاعة بسيطة، ليبادرها المحافظ برد ودي قائلاً: "أنا موجود يا حاجة.. اتفضلي"، وأوضحت السيدة أنها حضرت إلى السوق لبيع "ربطة ثوم" كمصدر رزق لها.

وتعامل محافظ الأقصر مع الموقف بروح أبوية، حيث قرر شراء الربطة منها ودفع ثمنها، قبل أن يفاجئها برفض استلامها، قائلاً بابتسامة: "الفلوس ليكي وربطة الثوم كمان"، في لفتة إنسانية تركت أثرًا طيبًا لدى الحضور وأعادت التأكيد على أهمية البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين.