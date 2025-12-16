حيلة "محمود" للانفراد بعشيقته تقوده إلى حبل المشنقة فى الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

قبل عامين وقعت مشادة كلامية بين "دعاء.ع."،31 عاما، وزوجها "جعفر.ر"،48 عاما، حتى قررا الانفصال وآلت إليها حضانة نجلهما " محمد" نظرا لكونة لم يتجاوز السن القانوني، فضلا عن معاناته من إعاقة لإصابته بضمور فى المخ والعضلات أفقدته الحركة والقدرة على النطق.

مرت أيام قليلة وظلت والدة الطفل تعيش رفقة نجلها تعمل على تقديم الرعاية له داخل مسكنها بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية حتى قادتها الصدفة إلى التعرف على أحد الأشخاص ويدعى "محمود.ر"، يقيم بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لتبدأ الارتباط به عاطفيا، ويقررا الزواج من بعضهما البعض.

مع مرور أيام قليلة من العلاقة العاطفية التي بدأت، قرر "محمود" التنصل من علاقته بـ"دعاء" ويرفض الارتباط بها متعللا بوجود طفل من ذوي الاعاقة رفقتها وقد يؤدي الى عدم قدرته على الارتباط بها.

خمرت فكرة شيطانية داخل وجدان "محمود" لينفرد بأم الطفل ويعيش رفقتها فى حياة هادئة، وفقا لحيلته قرر أن يصطحبها إلى شقيقتها بإحدى قرى مركز منية النصر ليعيش رفقتهما وما إن استغل تواجده بمفرده مع الطفل"حتى قام بخنق انفاسه ورطم رأسه فى الأرض عدة مرات" دون أن يستطيع الطفل مقاومته أو حتى الاستغاثة بما يقوم به هذا الشخص.

عادت خالة الطفل إلى المنزل، فوجدت الطفل غارقا فى دمائه وتوقف انفاسه، فقرت أن تصطحبه مسرعة إلى مستشفى منية النصر المركزي لمحاولة إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.

لم يمر الأمر على أطباء المستشفى بكون الوفاة طبيعية، فالطفل به آثار كتم أنفاس نتيجة وجود زرقة حول الانف، فضلا عن إصابة بؤخرة فروة الراس ليتم ابلاغ الشرطة بوجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

بدأت الشرطة تحقيقاتها وكشفت تفاصيل الواقعة كاملة وتم إلقاء القبض على الأم والخالة والعشيق، لينتهي الأمر بتقدم الأخير للمحاكمة كونة مرتكب الواقعة بمفرده وفقا لاعترافاته أمام النيابة العامة.

وقف المتهم خلال عامين فى قفص الاتهام أمام القضاء حتى قررت محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وحددت جلسة 14 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وجاء قرار إحالة المحامي العام لنيابة شمال المنصورة، المتهم "محمود.ر.م.ص"،30 عاما، عاطل ومقيم مركز المحلة محافظة الغربية إلى محكمة الجنايات المختصة، لأنه في يوم 31/8/2023 بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه الطفل محمد جعفر رفعت، والذي لم يبلغ من العمر ثماني عشر عاما من ذوي الاعاقة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إذ أنه وعلى إثر علاقة عاطفية فيما بينه ووالدة المجني عليه ورغبته في التخلص منه لوقوفه عائقا أمام انتقال الأخيرة رفقته أوعز إليه شيطانه، فعقد العزم وبيت النية على قتلة وما أن انفرد به بالمسكن مستغلا إعاقته وعجزه لإصابته بضمور بالمخ والعضلات وعدم القدرة على الحركة قام بكتم أنفاسه ورطم رأسه أرضا، قاصدا من ذلك ازهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وشهدت "شيماء.ع.ح"،33 عاما ربة منزل ومقيمة ميت عاصم مركز منية النصر بأنه على إثر خلافات زوجية فيما بين شقيقتها وزوجها "والدي المجني عليه"، حضرت شقيقتها رفقة نجلها المتوفي والمتهم للإقامة رفقتها، وبتاريخ الواقعة وحال عودتها الى مسكنها أبصرت قيام المتهم بكتم أنفاس الطفل ورطم رأسه في الأرض، فبادرت بنقله إلى المستشفى لإسعافه وعزا قصد المتهم إزهاق روح المجني عليه، مستغلا كونه من ذوي الإعاقة وعدم قدرته على الحركة تسهيلا للزواج من والدة المجني عليه عقب طلاقها من والده.

كما شهد الرائد محمد صبح ابوالمجد، رئيس مباحث مركز شرطة منية النصر، أن تحرياته السرية دلت على صحة ارتكاب المتهم للواقعة ووجود علاقة عاطفية بين المتهم ووالدة المجني عليه وانتقلت الأم رفقة ابنها المتوفى للإقامة بمسكن شقيقتها رفقة عشيقها، وبتاريخ الواقعة تركت الام نجلها رفقة المتهم وشقيقتها الشاهدة الأولى.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر فى القضية رقم 11938 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 2649 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.