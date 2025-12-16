إعلان

كان يتفقد أراضي زراعية بالسمطا.. مصرع موظف أسفل عجلات قطار فى قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:52 م 16/12/2025

دهس قطار

لقي موظف بمديرية الزراعة، مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا محافظة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا بالحادث، وتبيّن أن المتوفى يُدعى سيد. ع. م، 53 عامًا، موظف بالزراعة، ولقي مصرعه أثناء تفقده للأراضي الزراعية بالقرية، بعدما صدمه القطار أثناء عبوره المزلقان، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

