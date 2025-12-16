إعلان

دعم مستشفيات الشرقية بـ10 ماكينات غسيل كلوي وكرسي أسنان حديث

كتب : ياسمين عزت

02:31 م 16/12/2025

المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية،

الشرقية- ياسمين عزت:

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالدعم المتواصل من وزارة الصحة والسكان للمنشآت الصحية بالمحافظة، من خلال تزويدها بأجهزة طبية حديثة تسهم في رفع كفاءة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الأشموني، أن المحافظة تضم 25 مستشفى و492 وحدة رعاية أولية، ويتم العمل على تطويرها بشكل مستمر لضمان تقديم خدمة طبية لائقة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة الصحة في هذا الملف الحيوي.

ومن جانبه، صرح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الوزارة دعمت عددًا من مستشفيات المحافظة بـ10 ماكينات غسيل كلوي، بالإضافة إلى تزويد الإدارة الصحية بالحسينية بكرسي أسنان حديث، بتكلفة تقديرية بلغت 7 ملايين جنيه، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمرضى الكُلى ومرتادي عيادات الأسنان.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم توجيه القيادات المعنية بسرعة إنهاء الإجراءات المخزنية اللازمة، وتوزيع الماكينات على المستشفيات المستهدفة وتشغيلها في أقرب وقت ممكن، بما يحقق الاستفادة القصوى للمرضى.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية دعم مستشفيات الشرقية أجهزة طبية حديثة لمستشفيات الشرقية وكيل وزارة الصحة بالشرقية

