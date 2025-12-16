إعلان

واقعها مرات وأفقدها عذريتها.. أب يهتك ابنته بسوهاج والمحكمة تعاقبه

كتب : عمار عبدالواحد , محمود عجمي

03:31 م 16/12/2025

هيئة المحكمة بسوهاج

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بمواقعة ابنته القاصر معاشرة الأزواج بالإكراه، وحددت المحكمة جلسة 9 مارس 2026 للنطق بالحكم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد الشيخ نائب رئيس المحكمة، وأحمد علي صقر، وبأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

وتعود تفاصيل القضية رقم 10231 لسنة 2025 مركز أخميم، إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة أخميم من المجني عليها "سلمى. أ. ع" (17 عامًا)، تتهم فيه والدها بالتعدي عليها جنسيًا أكثر من مرة بالإكراه، وإفقادها عذريتها تحت التهديد والضرب.

وكشفت تحريات معاون مباحث المركز، صحة أقوال المجني عليها، مؤكدة أن والدها قام بهتك عرضها داخل المسكن، بعد أن جردها من ملابسها عنوة وهددها، ثم واقعها مما أفقدها عذريتها، وواصل تهديدها لمنعها من الإبلاغ. وأشارت التحريات إلى أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة.

جنايات سوهاج سوهاج أب يهتك عرض ابنته

