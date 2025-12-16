النبراوي يفتتح أعمال تطوير المقر الرئيسي لنقابة مهندسي الفيوم

افتتح المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، يرافقه الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، والمهندس جمال عبد الواحد، رئيس النقابة الفرعية بالفيوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة المقر الرئيسي لنقابة المهندسين بالفيوم.

جاء الافتتاح بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس إدارة النقابة الفرعية بالفيوم، وبمشاركة قيادات تنفيذية من وكلاء الوزارات للإدارات والشركات الهندسية، فضلًا عن نخبة من القيادات والرموز الهندسية بمحافظة الفيوم.

وتفقد المهندس طارق النبراوي، والدكتور محمد التوني، أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمقر الرئيسي للنقابة، والتي شملت تدعيم العناصر الخرسانية، وتجديد غرف الدور الثاني علوي بالكامل، إلى جانب تجديد شامل للواجهات والأرضيات، وإنشاء قاعات للمعامل مخصصة للتدريب بالدور الثاني علوي، وإعادة التوزيع المعماري للدور الأرضي، وتطوير نظام الصوتيات، وأعمال الكهرباء، وأنظمة إنذار الحرائق، فضلًا عن تنفيذ منظومة كاملة للسنترال وضبط شبكة الإنترنت بالكامل، مع تحديث شامل لجميع الأجهزة الإلكترونية.

واستمع نقيب المهندسين ونائب المحافظ إلى شرح تفصيلي حول أعمال التطوير بفرعي النقابة بمركزي سنورس وأبشواي، والتي شملها تطوير شامل من أعمال ترميم وتدعيم الخرسانات والتشطيبات اللازمة لها، لتقديم الخدمات النقابية لمهندسي الجمعية العمومية بسنورس وأبشواي.

وأعرب المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، عن سعادته بأعمال التطوير الشامل التي يشهدها فرع النقابة بالفيوم، مؤكدًا أنه يضع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمهندسين في مقدمة الأولويات، انطلاقًا من دور النقابة في خدمة أعضائها، قائلًا إن تطوير مقرات النقابات الفرعية وتحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة لمهندسيها يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف توفير مناخ يليق بالمهندس المصري في المحافظات.

وشدد النبراوي، في إطار افتتاحه قاعات المعامل المخصصة للتدريب بنقابة الفيوم، على أن التدريب والتأهيل المستمر هو أحد أولوياته الأساسية، مؤكدًا أن المهندس المؤهل علميًّا ومهنيًّا هو القادر على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الهندسة المختلفة، وهو ما يوفره التدريب المستمر.

وأضاف نقيب مهندسي مصر أن النقابة تحرص على إطلاق برامج تدريبية متخصصة، بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، لرفع كفاءة المهندسين وصقل مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأشار النبراوي إلى أن النقابة تعمل على ربط التدريب باحتياجات الواقع العملي، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمهندسين، ويسهم في تعزيز مكانتهم المهنية ودورهم في تنفيذ المشروعات القومية والمشاركة الفاعلة في خطط التنمية، وبما يتيح لهم فرص عمل جيدة في الخارج أيضًا، مشيرًا إلى أن النقابة أطلقت البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات الاحترافية PMP، الذي أوشك على الانتهاء من تدريب 10000 مهندس، معقبًا: كما أطلقنا برنامجًا طموحًا؛ لتدريب 10000 مهندس خلال عام 2026 في مجالات الأمن السيبراني، والذي يعد من المجالات الواعدة محليًّا وعالميًّا.

