تشييع جنازة إحدى أقدم رائدات العمل الخيري فى كفر الشيخ -صور

كتب : إسلام عمار

02:23 م 16/12/2025
    الجنازة_2
    خلال الدفن_3
    أثناء الجنازة_1

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي مدينة بيلا في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جنازة السيدة النبوية الزيادي، إحدى أقدم رائدة العمل الخيري في المحافظة، ورئيس مجلس إدارة جمعية المرأة المسلمة ببيلا، والتي وافتها المنية عن عمر ناهز 84 عامًا.

وأُقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة بمسجد الجبانة بمدينة بيلا، عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من الأهالي، وقيادات العمل الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، الذين حرصوا على توديعها في مشهد جنائزي مهيب اتسم بالحزن والدعاء.

وانطلقت الجنازة في موكب جاب شوارع المدينة، وسط حالة من التأثر الشديد بين المشيعين، قبل أن يُوارى جثمانها الثرى في مقابر العائلة، بينما علت الدعوات للفقيدة بالرحمة والمغفرة، تقديرًا لمسيرتها الحافلة بالعطاء والعمل الإنساني.

يذكر أن السيدة النبوية الزيادي، واحدة من أبرز رموز العمل الخيري بمحافظة كفر الشيخ، إذ أسهمت على مدار 6 عقود في دعم الأسر الأولى بالرعاية، ورعاية الأيتام، وتمكين المرأة، من خلال أنشطة ومبادرات إنسانية واجتماعية تركت أثرًا واضحًا في المجتمع المحلي.

